Офіційний курс гривні зріс ще на 33 копійки

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні ще на 33 копійки.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 2144.5856 (16 квітня - 2178.3027) 100 EUR - 2297.0656 (16 квітня - 2304.4264) 10 RUR - 4.3172 (16 квітня - 4.3132). Читайте такожДо закриття міжбанку гривня зміцнилася до 21,40 за долар Нагадаємо, вчора Нацбанк підвищив офіційний курс на 1 гривню 14 копійок.

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