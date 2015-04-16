Офіційний курс гривні зріс ще на 33 копійки
19:06, 16 квітня 2015Фінанси
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Нацбанк підвищив офіційний курс гривні ще на 33 копійки.
REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2144.5856 (16 квітня - 2178.3027)
100 EUR - 2297.0656 (16 квітня - 2304.4264)
10 RUR - 4.3172 (16 квітня - 4.3132).
Читайте такожДо закриття міжбанку гривня зміцнилася до 21,40 за долар
Нагадаємо, вчора Нацбанк підвищив офіційний курс на 1 гривню 14 копійок.
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