Кабмін хоче призначити головою правління «Укргазбанку» екс-керівника неплатоспроможного «Терра Банку»

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За інформацією Мінфіну, Шевченко має 20-річний досвід роботи у банківській сфері, у тому числі 15 років пропрацював на керівних посадах. Після «Терра Банку» Шевченко обіймав посаду радника голови секретаріату державного «Ощадбанку», а від грудня минулого року виконував обов'язки голови правління «Укргазбанку» після відставки колишнього глави правління Сергія Мамедова.

«Ми вітаємо рішення уряду і сподіваємося, що призначення нового керівника з таким великим досвідом роботи у банківській сфері на керівних посадах поліпшить корпоративне управління державним банком і забезпечить стабільний і сталий розвиток цього банку», - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів України Наталії Яресько.

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Мінфін нагадав, що рішення про призначення Шевченка прийняте за поданням міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса після аналогічного рішення урядового комітету з призначень у рамках конкурсної процедури, розпочатої 26 грудня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, голова правління «Укргазбанку» Сергій Мамедов, який очолював правління банку з 30 травня 2011 року, залишив свою посаду у грудні минулого року.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших банків за розміром активів. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Мінфін став власником 93% акцій банку.

За підсумками 2014 року банк отримав 2,746 млрд грн збитку після прибутку 999,8 млн грн роком раніше.

У лютому цього року Національний банк визнав неплатоспроможним також націоналізований у 2009 році банк «Київ» для подальшої передачі його активів та зобов'язань «Укргазбанку».

У березні цього року Кабмін прийняв рішення докапіталізувати «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк» на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним 22 серпня минулого року. До цього акціонери банку повідомляли про підготовку конкурсу для залучення інвесторів з виведення банку зі складного становища, у якому він опинився за період роботи під керівництвом президента банку Кирила Шевченка.

«Терра Банк» працює на ринку України від 1996 року і входив до групи середніх банків за розміром активів. За інформацією на сайті банку, від грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.