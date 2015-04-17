Яресько назвала дуже продуктивною зустріч з директорами МВФ

Про це в Twitter повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Дуже продуктивна зустріч у Вашингтоні з виконавчими директорами МВФ G7, де обговорювали міжнародну підтримку України", - написала вона.

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В МВФ заявили, що Україна повинна досягти угоди про реструктуризацію своєї заборгованості до того, як Міжнародний валютний фонд перегляне свою програму допомоги в червні.