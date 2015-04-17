Яресько назвала дуже продуктивною зустріч з директорами МВФ
00:06, 17 квітня 2015Фінанси
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Зустріч з виконавчими директорами МВФ країн "Великої сімки", яка пройшла сьогодні у Вашингтоні, була продуктивною.
Яресько назвала дуже продуктивною зустріч з директорами МВФ / УНІАН
Про це в Twitter повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.
"Дуже продуктивна зустріч у Вашингтоні з виконавчими директорами МВФ G7, де обговорювали міжнародну підтримку України", - написала вона.
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В МВФ заявили, що Україна повинна досягти угоди про реструктуризацію своєї заборгованості до того, як Міжнародний валютний фонд перегляне свою програму допомоги в червні.
Дуже продуктивна зустріч у Вашингтоні з виконавчими директорами #IMF G7, де обговорювали міжнародну підтримку України pic.twitter.com/oylDxbAQJ8
- Наталія Енн Яресько (@n_jaresko) Квітень 16, 2015
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