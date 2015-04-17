Росія не згодна на реструктуризацію українського боргу у $3 мільярди
01:20, 17 квітня 2015Фінанси
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Росія не буде давати згоди ні на яку реструктуризацію боргу України на $3 млрд.
Росія не згодна на реструктуризацію українського боргу в $3 млрд - Силуанов / fedpress.ru
Так міністр фінансів РФ Антон Силуанов прокоментував заяву міністра фінансів України Наталії Яресько про те, що реструктуризація єврооблігацій України на 3 млрд відноситься до механізмів Лондонського клубу, передає ТАСС.
"Ми ні на які реструктуризації згоди давати не будемо. Ми будемо чекати виконання Україною своїх зобов'язань", - вказав він.
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"Будемо подавати до арбітражу згідно з англійським законодавством, як це було передбачено у разі наявності дефолту або невиконання зобов'язань України перед РФ", - сказав Силуанов, зазначивши, що судити про це можна буде в грудні поточного року.
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