Росія не згодна на реструктуризацію українського боргу у $3 мільярди

Так міністр фінансів РФ Антон Силуанов прокоментував заяву міністра фінансів України Наталії Яресько про те, що реструктуризація єврооблігацій України на 3 млрд відноситься до механізмів Лондонського клубу, передає ТАСС.

"Ми ні на які реструктуризації згоди давати не будемо. Ми будемо чекати виконання Україною своїх зобов'язань", - вказав він.

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"Будемо подавати до арбітражу згідно з англійським законодавством, як це було передбачено у разі наявності дефолту або невиконання зобов'язань України перед РФ", - сказав Силуанов, зазначивши, що судити про це можна буде в грудні поточного року.