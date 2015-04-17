МВФ попередив Грецію, що відстрочки виплати боргів не буде

У травні Афіни повинні виплатити за боргами близько 1 млрд євро, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Лагард заявила, що відстрочити виплату неможливо, оскільки це було б зроблено за рахунок бідніших країн.

Зовнішній борг Греції складає більше 300 млрд доларів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що існує секретний план щодо виключення Греції з єврозони.