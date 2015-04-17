МВФ попередив Грецію, що відстрочки виплати боргів не буде

09:09, 17 квітня 2015
Фінанси
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Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард попередила владу Греції, що відстрочки з виплаті боргів, швидше за все, їм надано не буде.

REUTERS

У травні Афіни повинні виплатити за боргами близько 1 млрд євро, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Лагард заявила, що відстрочити виплату неможливо, оскільки це було б зроблено за рахунок бідніших країн.

Зовнішній борг Греції складає більше 300 млрд доларів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що існує секретний план щодо виключення Греції з єврозони.

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