МВФ попередив Грецію, що відстрочки виплати боргів не буде
09:09, 17 квітня 2015Фінанси
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Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард попередила владу Греції, що відстрочки з виплаті боргів, швидше за все, їм надано не буде.
REUTERS
У травні Афіни повинні виплатити за боргами близько 1 млрд євро, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Лагард заявила, що відстрочити виплату неможливо, оскільки це було б зроблено за рахунок бідніших країн.
Зовнішній борг Греції складає більше 300 млрд доларів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що існує секретний план щодо виключення Греції з єврозони.
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