Центробанк Росії зобов'язав банкірів скоротити зарплати

Центробанк Росії посилив вимоги до банків в рамках системи оплати праці їх співробітників, пишуть "Известия".

Нова вказівка ЦБ вводить більш жорсткі критерії для того, щоб управління банком визнавалося регулятором «задовільним». За словами джерела, близького до ЦБ, відомство не хоче допустити негативного досвіду минулої кризи, коли топ-менеджери банків отримували невиправдано високі оклади, незважаючи на тяжке становище банків. Регулятор поступово спонукає банки до того, щоб топ-менеджери банків вели більш обережну політику, а не залишалися з високими зарплатами при збитках. Тепер від дотримання банками правила «бонуси не більше 40% загальної винагороди» буде залежати загальний рейтинг банку класифікації ЦБ.

Читайте такожРосія не згодна на реструктуризацію українського боргу в $3 мільярдиЗа словами директора департаменту управління людським капіталом Бінбанку Михайла Янчука, якщо топ-менеджер розуміє пряму залежність його доходів від наслідків, які можуть настати в результаті його дій зараз, то він задумається, чи варто брати на себе підвищені ризики.

Керівник практики інвестконсультацій ФБК Роман Кенігсберг говорить про проблеми реалізації нових правил.

"Хороша по суті ідея Банку Росії і Базельського комітету натикається в Росії на проблему невисоких окладів у малих і середніх банках, - вважає Кенігсберг. - Банківські працівники і раді б перейти на бонусну систему оплати праці, але тоді оклад, який повинен становити не менше 50-60% загальної винагороди, може стати значно нижче гарантованого мінімуму, пропонованого в конкуруючих галузях. Малі банки не можуть дозволити собі запас фонду оплати праці, включивши його у збільшення банківського тарифу або процентної маржі. Інша проблема пов'язана з прив'язкою винагороди до отримання кредитної організацією прибутку. Це, з одного боку, може стимулювати банки до маніпулювання показниками фінансової звітності; з іншого - політика уникнення збитків ускладнює мотивацію персоналу банку на впровадження нових продуктів".