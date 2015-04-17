В Іспанії в будинку та офісі колишнього голови МВФ відбулися обшуки

У четвер 66-річний політик залишив свій будинок у супроводі співробітників іспанської податкової служби, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Щодо нього вже проводиться розслідування в іншій справі, де його також обвинувачують у махінаціях. Мова йде про той час, коли він був головою іспанського банку Bankia, який від фінансового краху врятував уряд країни.

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Рато був одним із найвідоміших членів Народної партії Іспанії.

Він був міністром фінансів в уряді консерваторів, який очолював прем'єр-міністр Хосе Марія Аснар.

На посту голови Міжнародного валютного фонду Рато перебував від 2004 по 2007 роки.

У 2010 році він став директором Bankia, але через два роки покинув свій пост, коли виникли серйозні побоювання щодо того, чи може банк залишитися на плаву.

Слідчі стверджують, що керівники Bankia дезінформували фінансові наглядові органи про стан банку.

Сам Родріго Рато заперечує всі обинувачення на свою адресу.

Босів Bankia, включаючи Рато, також обвинувачують у масштабному зловживання з використанням кредитних карток цього банку у той час, коли його очолював Рато.