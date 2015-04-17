Україна готова оголосити дефолт Укрексімбанку - Financial Times

Із такою заявою у п'ятницю, 17 квітня, виступить міністр фінансів Наталія Яресько, яка перебуває зараз у Вашингтоні на сесії Міжнародного валютного фонду, передає Новое время із посиланням на Financial Times.

Яресько нібито мотивує це тим, що тримісячна відстрочка з погашення заборгованості Укрексімбанку є критично важливою для загальної угоди з реструктуризації єврооблігацій України.

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Проти угоди із власниками паперів Укрексімбанку виступила невелика група інвесторів. Вони розраховують на повне і своєчасне погашення облігацій 27 квітня на суму $750 млн. Через це банк не зміг отримати згоди більшості кредиторів на розстрочку.

Угода із кредиторами про реструктуризацію боргу є умовою отримання Україною чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Укрексімбанк» має намір відстрочити погашення євробондів на 750 млн дол. без зміни умов виплати відсотків і без списання основного боргу.