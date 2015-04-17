Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,25 за долар
12:51, 17 квітня 2015Фінанси
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У п'ятницю, 17 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів підвищилися до рівня 20,95/21,25 грн/дол. проти 21,00/21,40 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня продовжує рости на міжбанку / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 22,52/23,07 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4180/0,4280 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,0762 грн/дол., до цього часу було укладено 23 угоди на суму 6,64 млн дол.
Нагадаємо, вчора до закриття міжбанку гривня зміцнилася до 21,40 за долар.
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