Ахметов через війну збіднів удвічі, та залишився найбагатшим українцем

Бізнесмен Рінат Ахметов із 7,7 мільярда доларів знову став найбагатшим українцем, хоча і втратив майже половину статків переважно через війну на Донбасі.

Про це свідчить рейтинг 100 найбагатших українців, складений журналом "Фокус".

За даними журналу, в минулому рейтингу було 13 доларових мільярдерів, тепер їх лише п'ятеро. Капітал найбагатших українців скоротився через окупацію Росією Криму, війну на Донбасі і девальвацію гривні, а також втрату російського ринку, зазначає видання.

Чинний президент України Петро Порошенко не увійшов до першої десятки найбагатших українців і посів у рейтингу 12-е місце зі статками 730 мільйонів доларів.

Друге місце в рейтингу посів бізнесмен Ігор Коломойський із капіталом 2 мільярди доларів.

На третьому місці - співвласник Групи "Приват" Геннадій Боголюбов із 1,9 мільярда доларів.

Трохи відстав від нього Віктор Пінчук зі статками 1,8 мільярда доларів.

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"Найбіднішим" серед доларових мільярдерів України з 1,6 мільярда доларів виявився Вадим Новінський, власник "Смарт-Холдингу" і депутат від "Опозиційного блоку".

Одіозний олігарх Дмитро Фірташ, який зараз знаходиться у Відні з перспективою екстрадиції в США, потрапив на восьме місце рейтингу з 880 мільйонами гривень.

Як повідомляв УНІАН, найбагатший український мільярдер Рінат Ахметов протягом минулого року втратив майже 6 мільярдів доларів і опустився на 201 місце в рейтингу найбагатших людей світуза версією Forbes.

Раніше Ахметов посідав 88 місце в рейтингу.

Зараз журнал оцінює його статки у 6,7 млрд доларів проти 12,5 млрд доларів у рейтингу минулого року.

Друге місце серед найбагатших українців посів Віктор Пінчук зі статками 1,5 млрд доларів (1250 місце в глобальному рейтингу).

Третє місце серед найбагатших українців посів Ігор Коломойський зі статками 1,3 млрд доларів (1415 місце у світовому рейтингу).

Партнер Коломойського по бізнесу Геннадій Боголюбов зі статками 1,3 млрд доларів знаходиться на 1500 місці у світовому рейтингу.

Статки власника "Миронівського хлібопродукту" Юрія Косюка оцінили в 1,1 млрд доларів (1638 місце в глобальному рейтингу).

Водночас, до нового рейтингу найбагатших людей світу не увійшли власник компанії Roshen Петро Порошенко, голова "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський, власник групи ТАС, екс-регіонал Сергій Тігіпко та голова Ferrexpo Костянтин Жеваго.