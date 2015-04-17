Рубль падає з максимумів 2015 року через низьку пропозицію валюти

На котирування продовжують тиснути очікування зниження ставок ЦБ і закриття коротких валютних позицій перед вихідними днями, причому дорога нафта за відсутності великих продажів валюти ігнорується учасниками ринку, пише Reuters.

До 11.40 пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу 50,90, на 2,2 відсотка вище від попереднього закриття. Раніше долар досяг сесійного максимуму 51,21.

Євро до цього часу оцінювався у 55,06, на 2,8 відсотка вище від вчорашнього закриття. Єдина валюта вже досягла сьогодні значення 55,27.

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"Якоюсь мірою це реакція на Набіулліну, а якоюсь - фіксація прибутку і вихід з рубля, оскільки є розуміння, що експортери можуть не продавати багато валюти зараз, оскільки ПВКК в самому кінці місяця. Тоді ж буде і засідання ЦБ, де швидше за все поріжуть ставки, тому "нерізи" можуть уже почати потихеньку вихід з ОФЗ", - сказав дилер великого російського банку.

Напередодні голова ЦБР Ельвіра Набіулліна сказала, що зміцнення рубля дозволить Центробанку знизити ключову ставку, а сам рубль досяг більш-менш рівноважного значення.

Рада директорів ЦБР з питань грошово-кредитної політики відбудеться 30 квітня, і більшість учасників ринку чекає на зниження поточної ключової ставки 14 відсотків річних за його підсумками, розходячись лише у ступені агресивності регулятора - деякі учасники допускають навіть мінус 200 базисних пунктів від поточних значень ставки.

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Пік квітневого фіскального періоду припадає на 27-28 квітня, коли пройдуть розрахунки по ПВКК, ПДВ, податку на прибуток та акцизи, причому важливий для експортерів податок на видобуток корисних копалин оцінюється у 170-290 мільярдів рублів.

Рубль в останні дні досяг багатомісячних максимумів, відправивши долар нижче позначки 50,00 вперше з кінця листопада минулого року на тлі зростання нафтових цін і попиту на російську валюту і російські активи.

Нафта марки Brent напередодні вийшла на чотиримісячний максимум $64,95, реагуючи на воєнні дії в Ємені, а також на підвищення запасів нафти у США, що виявилося слабкішим від очікувань аналітиків.

Зараз котирування поблизу позначки $63,45, барель Brent втрачає близько 0,8 відсотка від початку дня, фактором тиску виступили дані про зростання березневого видобутку країнами ОПЕК.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на нафту Brent піднялися вище $63 за барель.