Уряд істотно розширив повноваження міністерства Абромавичуса

Кабінет міністрів України розширив повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомив під час брифінгу радник прем'єр-міністра України Данило Лубківський.

"Уряд схвалив постанову про внесення змін до положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі", - сказав Лубківський.

Він відзначив, що змінами передбачено надання Мінекономрозвитку нових повноважень, серед яких «державна інвестиційна політика».

Читайте такожДонорська конференція для залучення інвестицій в Україну відбудеться восени 2015 року - Абромавичус

"В тому числі управління національними проектами, ведення державного реєстру проектів, доповнення до цього реєстру, визнання національних проектів, державна політика стосовно створення і функціонування індустріальних парків, державна політика у сфері туризму та курортів з певним застереженням - крім здійснення державного нагляду, контролю у сфері туризму та курортів. Відтепер це належить Міністерству економіки", - сказав він.