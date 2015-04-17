Уряд істотно розширив повноваження міністерства Абромавичуса

15:56, 17 квітня 2015
Фінанси
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Мінекономрозвитку отримало нові повноваження, серед яких - державна інвестиційна політика.

Работы у Абромавичуса прибавится / Фото УНИАН

Кабінет міністрів України розширив повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомив під час брифінгу радник прем'єр-міністра України Данило Лубківський.

"Уряд схвалив постанову про внесення змін до положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі", - сказав Лубківський.

Він відзначив, що змінами передбачено надання Мінекономрозвитку нових повноважень, серед яких «державна інвестиційна політика». 

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"В тому числі управління національними проектами, ведення державного реєстру проектів, доповнення до цього реєстру, визнання національних проектів, державна політика стосовно створення і функціонування індустріальних парків, державна політика у сфері туризму та курортів з певним застереженням - крім здійснення державного нагляду, контролю у сфері туризму та курортів. Відтепер це належить Міністерству економіки", - сказав він.

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