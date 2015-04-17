У Таджикистані закрили всі приватні пункти обміну валюти

У Таджикистані з 17 квітня діяльність приватних пунктів обміну валюти повністю припинена, повідомляє "Азія-Плюс" з посиланням на повідомлення Національного банку країни.

В кінці лютого - на початку березня поточного року в Таджикистані спостерігалося різке зниження курсу національної валюти сомоні по відношенню до американського долара.

Читайте такожУ Таджикистані забороняють «одяг, виготовлений в іранському і афганському стилі»Згідно з вказівкою НБТ від 16 квітня цього року, «з метою забезпечення стабільності внутрішнього валютного ринку, стабільності курсу сомоні та захисту інтересів клієнтів кредитних організацій, починаючи з 17 квітня поточного року на всій території країни припиняється діяльність приватних пунктів обміну валют фізичних осіб».

Поряд з цим, йдеться у повідомленні регулятора, «кредитні організації республіки зобов'язуються оформити кожну операцію з продажу готівкових доларів США клієнтам або громадянам в особливому порядку, із зазначенням усіх даних, що ідентифікують покупців».

За даними НБТ, на території Таджикистану за станом на 1 квітня діяли 1 тис. 581 пункт обміну валюти, з яких 818 є приватними, інші 763 належать різним кредитним організаціям.

З 13 березня цього року НБТ припинив прямий продаж валюти населенню через заворушення, які відбуваються в пунктах реалізації валюти. Додаткові вливання валюти на готівковий ринок з цього моменту стали проводитися за допомогою комерційних банків країни. Керівництво НБТ тоді висловило стурбованість спекуляціями іноземною валютою з боку деяких обмінних пунктів республіки в умовах курсового тиску на національну валюту.