МВФ вважає війну на сході України основною причиною рецесії в країнах СНД

Міжнародний валютний фонд називає конфлікт на сході України основною причиною економічної рецесії, яка збережеться до кінця 2015 року в більшості країн СНД. Про це під час брифінгу у Вашингтоні сказав голова Європейського департаменту МВФ Поль Томсен.

«Що стосується регіону країн СНД ми прогнозуємо збереження економічної рецесії (у 2015 році - УНІАН), і це переважно через конфлікт на сході України і падіння цін на нафту, який справив серйозний вплив на економіку Росії», - сказав Томсен.

При цьому він зазначив, що для урядів держав СНД основними економічними завданнями мають стати фіскальна консолідація, продумана монетарна політика та проведення структурних реформ. В іншому разі, наголосив Томсен, ці країни не зможуть надолужити й половини темпів зростання, продемонстрованих в докризовий період - до 2008 року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 на 5,5%, але при цьому погіршив прогноз інфляції - до 33,5% з раніше озвучених 27%. При цьому вже в 2016 році МВФ очікує зростання ВВП України на 2% за інфляції 10,6%.

Україна з квітня 2014 веде антитерористичну операцію в регіоні Донецької і Луганської областей з бойовиками, спонсорованими російською стороною. Щоденні витрати уряду країни на ведення АТО становлять близько 5 млн дол. Збиток, завданий економіці України за час проведення АТО, становить близько 20% економіки країни. Завершення бойових дій є основним чинником, який міг би дати змогу Україні повною мірою реалізувати економічні реформи і вийти на стійке економічне зростання.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допускає за найбільш песимістичного сценарію падіння економіки на 11,9% за інфляції в 42,8%. При цьому падіння експорту за песимістичного сценарію становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.) в 2015 році, імпорту - 22% (55 млрд дол.). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту цього року порівняно з 2014 роком впаде на 7% - до 60 млрд дол., імпорту - на 10,7%, до 63 млрд дол. Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП становитиме 1,85 трлн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним. Прогнозний рівень безробіття в 2015 році становитиме 10,2% за оптимістичним сценарієм і 11,5% за песимістичним.