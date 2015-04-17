Гривня на міжбанку зміцнилася майже до 21 за долар
17:38, 17 квітня 2015Фінанси
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Гривня вчора закрила торги на міжбанківському ринку на рівні 21,40 за долар, сьогодні - вже 21,08.
REUTERS
У п'ятницю, 17 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,93/21,08, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 22,5080/22,6650, до російського рубля - 0,4120/0,4150.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 21,1058 грн/дол., на цей час було укладено 213 угод на суму 138,36 млн дол.
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