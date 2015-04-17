Гривня на міжбанку зміцнилася майже до 21 за долар

У п'ятницю, 17 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,93/21,08, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 22,5080/22,6650, до російського рубля - 0,4120/0,4150.

Читайте такожУкраїна очікує ще $2,5 мільярда від МВФ у середині червня

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 21,1058 грн/дол., на цей час було укладено 213 угод на суму 138,36 млн дол.