Середня зарплата в Україні зросла до 3183 гривень

Кабінет міністрів України затвердив показник середньої зарплати, необхідний для визначення та призначення пенсійних виплат, за лютий на рівні 3183 грн, що на 63 грн більше за аналогічний показник у січні, йдеться в повідомленні Пенсійного фонду, опублікованому на сайті уряду.

«Затверджено показник середньої заробітної плати на одного застрахованого (в системі загальнодержавного пенсійного забезпечення - УНІАН) громадянина у сумі 3182 грн 6 копійок, - йдеться в повідомленні. - Цей показник враховуватиметься при визначенні коефіцієнта заробітної плати за лютий 2015 року для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

У січні показник середньої зарплати становив 3120 грн, що, в свою чергу, було на 880 грн менше за показник середньої зарплати у грудні 2014 року.

Читайте такожДепутати не захотіли знімати обмеження на виплату пенсій «особливим категоріям»

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розраховує провести індексацію заробітних плат і пенсій до кінця 2015 року за умови припинення війни і відновлення економіки. Зокрема, міністр соціальної політики України Павло Розенко зазначав, що розмір мінімальної зарплати і пенсії зросте з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%.

При цьому в Пенсійному фонді зазначали, що бюджет фонду на 2015 рік, затверджений урядом із дефіцитом 19 млрд грн, розраховано з огляду на збільшення загальнодержавного фонду заробітних плат на 5,6% та індексації мінімальних пенсій і прожиткового мінімуму з 1 грудня поточного року.