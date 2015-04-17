ПриватБанк визнано одним із кращих банкiв світу за провідні стратегії розвитку та платіжні інновації

Уперше в історії українського банківського ринку ПриватБанк став фіналістом одного з найпрестижніших світових банківських рейтингів Retail Banker International Awards. Як повідомляє видання, фіналісти щорічного конкурсу «Роздрібний банк року» були відібрані експертами Retail Banker International серед 300 провідних банків світу.

«Незважаючи на складну ситуацію в Україні, цього року ПриватБанк уже отримав кілька нагород світових фінансових видань за свою ефективну роботу та інновації, – говорить Перший Заступник Голови Правління ПриватБанку Олег Гороховський. – Стати номінантом Retail Banker International Awards – це не тільки велике досягнення для нашого банку, але й визнання нашої банківської системи як повноправної учасниці світового фінансового ринку».

ПриватБанк став першим українським банком, що увійшов до числа номінантів конкурсу. За даними видання, ПриватБанк номіновано у двох категоріях – «Найкраща стратегія розвитку відділень» і «Найкраща інновація в платежах».

«У престижному світовому рейтингу ми в одній компанії з британським Barclays Bank, Metro Bank, HSBC Mexico, польським mBank, канадським Royal Bank of Canada. Непогана компанія :), – зазначає Заступник Голови Правління ПриватБанку Дмитро Дубілет. – Коли я розповідаю закордонним колегам-банкірам про банківські технології в Україні, у всіх очі на лоб лізуть. Тут українцям є чим пишатися».

Retail Banker International – одне з провідних банківських видань, що є частиною групи Timetric, провідного постачальника онлайнових даних, аналітичних і консультаційних послуг в основних фінансових і промислових секторах.

ПриватБанк – найбільший український банк, входить у топ-10 провідних банків Центральної та Східної Європи. У банку працюють близько 29 000 співробітників, які обслуговують понад 18 млн індивідуальних і корпоративних клієнтів у відділеннях та через Інтернет-банк Приват24. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте сайт pb.ua.