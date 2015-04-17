Офіційний курс гривні зріс майже на 40 копійок - уже до 21,05 за долар
18:40, 17 квітня 2015Фінанси
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Українська валюта значно зміцнилася і на міжбанківському ринку, і за курсом Нацбанку.
REUTERS
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 20 квітня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2105.7654 (17 квітня - 2144.5856);
100 євро - 2277.1747 (17 квітня - 2297.0656);
10 російських рублів - 4.1674 (17 квітня - 4.3172).
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,93/21,08.
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