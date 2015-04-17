НБУ перевірятиме раз на три роки дотримання банками закону при обміні валют

Національний банк України скоротив кількість перевірок банків та інших фінансових установ на предмет виконання валютного законодавства, розширивши часовий інтервал між перевірками з 1 року до 36 місяців.

Про це йдеться в постанові НБУ №255, яка опублікована на сайті регулятора і набуває чинності завтра, 18 квітня.

Згідно з документом, Нацбанк проводитиме планові виїзні перевірки банків і фінансових установ щодо виконання ними встановленого порядку валютообмінних операцій не рідше одного разу на 36 місяців, тоді як раніше передбачалося проведення таких перевірок не частіше одного разу на рік.

Цією ж постановою регулятор централізував валютний контроль за банками та іншими фінустановами, передавши цю функцію департаменту фінансового моніторингу НБУ від департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій та своїх територіальних управлінь.

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Згідно з поясненнями на сайті НБУ, передачу функцій між підрозділами проведено в рамках перебудови організаційної структури та управлінських процесів регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк із 1 грудня 2014 року приступив до внутрішньої реорганізації, в ході якої змінив вертикаль управління.

У рамках реорганізації Нацбанк створив 11 нових департаментів центрального апарату та призначив їх керівників.

НБУ має намір завершити процес своєї реорганізації за півтора-два роки.