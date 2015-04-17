Обсяг соцвиплат в Україні за три місяці становив 63 мільярди гривень

Обсяг соціальних виплат, наданих різним категоріям громадян України своєчасно і в повному обсягу, в січні-березні нинішнього року становив 62,8 млрд грн, повідомили в прес-службі Пенсійного фонду України.

Згідно з повідомленням, йдеться зокрема й про пенсії та фінансову допомогу тимчасово переміщеним особам. При цьому в Пенсійному фонді наголосили, що забезпечення переселенців є пріоритетним завданням фонду.

За інформацією ПФУ, в січні-березні в управління Пенсійного фонду звернулися 163,5 тис. пенсіонерів, які раніше проживали на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

«Загалом з липня 2014 року по початок квітня 2015 в управління ПФУ звернулися 988 тис. тимчасово переміщених осіб, з них 921 тис. громадян отримують пенсії за новим місцем проживання. Решта заяви на даний момент перебувають на розгляді», - повідомили у фонді.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2014 Кабмін припинив виплату пенсій пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Разом з тим, у Міністерстві соціальної політики України неодноразово наголошували, що нарахування пенсій здійснюється у звичайному режимі і громадяни, які бажають отримати виплати, які їм належать, повинні приїхати на підконтрольну українській владі територію і отримати свої гроші.

Крім того, Кабмін своїм рішенням зберіг соціальні виплати для переселенців: 884 грн - для непрацездатних громадян (пенсіонерів, дітей), 940 грн - для інвалідів і 442 грн - для працездатних. Також прем'єр-міністр Яценюк зазначав, що уряд України збереже динаміку соціальних виплат громадянам України і не допустить будь-яких затримок.