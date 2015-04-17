В Україні хочуть підвищити зарплати держслужбовцям за кошти ЄС

Національна рада з питань реформ має намір заснувати фонд фінансування державної служби, який може бути створений через 6-8 місяців за підтримки Євросоюзу і буде використаний на підвищення рівня оплати праці держслужбовців.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків на брифінгу за результатами засідання Нацради.

«Співвідношення рівня оплати і праці на держслужбі є, я так думаю, найгіршим в Україні... Необхідно створити фонд, який міг би підтримати команди реформаторів відповідним фінансуванням», - сказав він.

За словами Шимківа, на засіданні Нацради було ухвалено рішення про неможливість фінансування такого фонду як з боку бюджету на увазі обмеженості коштів, так і з боку бізнесу на увазі можливого лобізму.

«Вже зараз йде обговорення із залученням Європейського Союзу про фінансування такого фонду, або такий фонд може бути створений Європейським Союзом, але платежі повинні відбуватися безпосередньо до спеціального фонду державного бюджету», - підкреслив заступник глави АП.

За словами Шимківа, оплата праці з фонду фінансування держслужби не стосуватиметься працівників державних підприємств.

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«Ми говоримо про фінансування реформаторських команд тільки на державній службі, а не на державних підприємствах, бо формально державні підприємства повинні заробляти, щоб платити гідні зарплати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, уряд створив робочу групу із внесення правок до законопроекту про державну службу, поданий на розгляд Кабінету міністрів України 17 січня, метою якої є реалізація перехідної моделі підвищення зарплат держслужбовців з урахуванням діючих бюджетних обмежень.

Зміни можуть торкнутися зняття обмежень на оплату праці працівників держкомпаній і її прив'язки до результатів діяльності, а також створення моделі оплати праці держслужбовців з метою її поступового підвищення відповідно до ситуації в українській економіці.