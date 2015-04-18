Внаслідок економічної кризи в Росії закриються сотні банків

Як передає Голос Америки, про це йдеться в огляді, опублікованому виданням Bloomberg. "Для російських банків ситуація гірша ніж у 2009-му році. Тодія Росія сильно залежала від закордонного фінансування, але коли було відрізано доступ до нього, всі розуміли, що це лише тимчасово. Цього ж разу все триватиме значно довше", - цитує видання Тома Адшеда, директора компанії "Адшед Консалтін", яка працює у Москві.

Читайте такожРосіяни за рік вивели з банків 1,3 трильйона рублівУ повідомленні також зазначається, що російські банки звітують про падіння прибутків унаслідок запроваджених Заходом санкцій.

Так, прибутки "Сбербанку", який тримає близько 45% депозитних вкладів Росії, протягом 2014-го року скоротились на 20%, після того як банку довелось потроїти резерви, передбачені на покриття втрат на випадок неповернення кредитів.

Прибутки іншого потужного банку "ВТБ" - у 2014-му році знизились на 96%, наголошує видання.