Україна має реструктуризувати $23 мільярди боргів – прем'єр

Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Основне, що треба зробити, - це реструктуризувати значний обсяг заборгованостей, який у нас зараз ліг складним тягарем на українську економіку. 23 мільярда доларів повинно бути реструктуризовано”, - сказав голова уряду.

”Ви розумієте, як йдуть переговори з кредиторами. Кредитори хочуть отримати більше. А я хочу заплатити менше. І ми будемо вести з ними цю дискусію, тому що я буду відстоювати національні інтереси української держави», - запевнив Яценюк.

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Прем'єр додав, що наразі Україна переживає непрості часи і перебуває в надскладних умовах.

«Ми в складних умовах, і в цих складних умовах ми будемо виконувати нашу спільну програму з Міжнародним валютним фондом, знімати тягар з української економіки і створювати підвалини для росту економіки. А такий ріст буде, якщо ми виконаємо програму, 2016 рік – це перший рік росту», - зазначив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг зовнішнього державного боргу України становить 70 млрд дол. Реструктуризація боргів є однією з вимог ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду, яка має на меті досягнення необхідного співвідношення між обсягом держборгу та ВВП на рівні не більше 71%.