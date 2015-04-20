Росії набридли правила МВФ: сподівається на створення багатовалютного світу

Єдиною перешкодою для реформи Міжнародного валютного фонду (МВФ) є позиція США, проте Росія сподівається на народження багатовалютного світу, заявив в понеділок, 20 квітня, віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передає РІА "Новости".

Читайте такожDie Welt: Росія наближається до колосальної фінансової кризи"Ми живемо в дивному світі, де реальна міць держав змінилася, однак (міжнародні) інститути залишаються колишніми. Зараз інститути, створені 50 років тому, 20 років тому для захисту конкурентоспроможності єдиною країни, насправді завдають шкоди світовій економіці; американські закони шкодять банкам в Європі і Азії", - сказав віце-прем'єр.

І чим більше на світових ринках буде котируватися інші валюти, крім долара, тим менше доведеться турбуватися за різкі коливання курсів, вважає він.

Читайте такожВеликобританія подала заявку на вступ в Азіатський банкНа думку Дворковича, головними ключами до вирішення економічних проблем є стратегічне мислення і виконання обіцянок. "Треба мати довгострокове бачення і виконувати свої зобов'язання", - сказав він. На думку віце-прем'єра, таким довгостроковим баченням, наприклад, володіє Китай.

Проте процес побудови сучасної економіки вимагає чималого часу, додав віце-прем'єр. "Китаю знадобилося не менше 20 років, щоб опинитися в нинішньому становищі, адже Росія - найбільша країна світу, в якій живуть понад ста народів", - зазначив Дворкович.