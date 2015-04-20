Росія вводить банківські "санкції" проти 41 країни

У Росії банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів (як громадян, так і компаній), які є резидентами 41 країни: США, Канади, Євросоюзу (включає 28 держав), Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північної Кореї і Ямайки. Це випливає з листа Росфінмоніторингу, розісланого днями в російські банки, пишуть «Известия».

Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення антивідмивного 115-ФЗ, крайня міра за порушення цього закону - відкликання ліцензії. Операції клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються «сумнівними» і не рекомендуються банкам до проведення.

Читайте такожСША збільшать економічний тиск на Росію у разі зриву Мінських угодЗгідно з вимогою Росфінмоніторингу, банки при прийомі на обслуговування клієнта повинні з'ясувати, чи є він резидентом держави з чорного списку. Цей перелік, за словами близького до відомства джерела, є новим, він сформований «відповідно до поточної політичної та економічної ситуації в світі і в Росії».

У листі склад списку пояснюється. Це: країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на початкові санкції з їх боку; держави, які не виконують вимоги FATF (міжнародна Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Росія є її учасницею); країни, які підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; держави, які не ліквідують вільний обіг наркотиків.

У листі окремо описано, що мається на увазі під санкціонними країнами - мова йде про країни, щодо яких Росією введені спеціальні економічні заходи (тимчасові, для захисту інтересів громадян РФ).

Керівник практики інвестиційного консультування ФБК Роман Кенігсберг констатує, що санкції фінрозвідки - це спроба застосувати симетричні заходи щодо відношення до дій іноземних колег, негласно гальмує будь-які фінансові транзакції за участю російських резидентів.