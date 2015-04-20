Росія вперше з 2009 року завершила перший квартал обвалом усіх показників економіки

За даними Росстату, I квартал завершився падінням всіх основних економічних показників: реальних зарплат і доходів населення, роздрібної торгівлі та послуг, інвестицій, будівництва, промисловості, пишуть "Ведомости".

Фронтальне падіння було очікуваним: перші два місяці показали, що криза, спровокована взаємними санкціями Росії і країн Заходу і падінням цін на нафту, стрімко розгортається.

«Усе - в траєкторії рецесії, яка поглиблюється», - резюмує Володимир Тихомиров з БКС.

За консенсус-прогнозом Bloomberg, економіка в I кварталі скоротиться на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2014 року і відкотиться на три роки назад. Це буде перший квартал спаду з 2009 р. (у річному порівнянні).