В Україні ліквідують черговий банк

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку професійного фінансування» («Профін Банку») за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк нагадує, що при здійсненні нагляду за діяльністю «Профін Банку» регулятор виявив факти ризикової діяльності, за якими неодноразово застосовував до банку заходи впливу за порушення вимог законодавства з фінансового моніторингу.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 20 січня ввів тимчасову адміністрацію в «Банк професійного фінансування» на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

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«Банк професійного фінансування» (раніше - «Ікар-Банк», м. Донецьк) працює на ринку України з 1989 року і входив до групи невеликих фінустанов. У січні 2013 року французька Societe Generale вийшла зі складу акціонерів «Профін Банку», і власником аналогічного за розміром пакета акцій цього банку стала компанія Xeronia Ltd, Кіпр.