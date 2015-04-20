Китай виділив Венесуелі кредит на $5 мільярдів

Китай прокредитував Венесуелу на $5 млрд, заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро в ефірі державних телеканалів, передає «Газета.Ru» з посиланням на «France 24».

«Ми тільки що отримали $5 млрд для нашого розвитку», - заявив Мадуро.

Читайте такожВенесуела через загострення кризи хоче монетизувати золоті запаси на $1,5 млрд Подробиць надання кредиту президент не навів.

Китай вважається найбільшим політичним і економічним союзником Венесуели, до того ж Китай є найбільшим покупцем венесуельської нафти.

Нагадаємо, голова державної енергетичної компанії Венесуели PDVSA Еулохіо дель Піно запропонував ОПЕК змішувати сорти нафти для спільного виходу на ринок. Дель Піно вважає, що змішування сортів сирої нафти допоможе конкурентоспроможності нафти з Венесуели, яка вважається важкою. В якості ймовірних партнерів дель Піно називає Алжир і Анголу, які володіють значними запасами легкої нафти. Більш того, на тлі старту поставок канадської нафти на нафтопереробні заводи у США ці країни також шукають можливості розширити свою частку на ринку, як і Венесуела.