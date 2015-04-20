Кабмін готує проект для залучення $500 мільйонів кредиту від Світового банку

Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі підготувати проект залучення кредиту від Світового банку в обсязі 500 млн дол., який буде спрямований на програми розвитку, йдеться в розпорядженні уряду, опублікованому на сайті Кабміну.

«Визнати за доцільне підготовку спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного проекту «Другий кредит на політику розвитку» і залучення в рамках цього проекту кредиту у розмірі 500 млн дол., - йдеться в документі. - Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідальним за підготовку системного проекту».

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Як повідомляв УНІАН, у середині лютого президент Світового банку Джим Йон Кім повідомив, що Світовий банк надасть нашій країні в 2015 році пакет фінансової допомоги загальним обсягом 2 млрд дол. Кошти, як очікується, будуть спрямовані на реалізацію соціальних проектів, проектів реформування енергетичного та банківського секторів, боротьби з корупцією та покращення ділового клімату.

З моменту приєднання України до Групи Світового банку (у 1992 році) в нашій країні по лінії Світового банку було реалізовано 45 інвестиційних проектів на загальну суму 9 млрд дол.