У Росії спростовують запровадження банківських санкцій проти 41 країни

Росфінмоніторинг спростовує інформацію про наявність списку країн, про операції з резидентами яких банки повинні повідомляти відомство.

Про це ТАСС заявили у прес-службі Росфінмоніторингу.

"Ми спростовуємо існування списку країн, про операції з резидентами яких банки повинні повідомляти Росфінмоніторинг", - сказали у прес-службі.

Раніше газета "Известия" написала, що банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів - як громадян, так і компаній, які є резидентами 41 країни, зокрема США, Канади, Євросоюзу, Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північній Кореї і Ямайки.

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Банки мають оцінювати операції з резидентами з країн нового списку як "сумнівні", зазначило видання.

Якщо банк нехтуватиме цією вимогою, його дії буде кваліфіковано як порушення федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".

Крайньою мірою покарання за порушення закону є відкликання ліцензії.

За словами джерела, близького до відомства, перелік новий і сформований "у відповідності з поточною політичною та економічною ситуацією у світі й у Росії".