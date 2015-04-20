Мінфін опублікував повний список кандидатів на посаду голови фіскальної служби

Міністерство фінансів України опублікувало повний список кандидатів, які подали заявки для участі в конкурсі на посаду голови Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, до списку увійшли 67 кандидатів.

За даними міністерства, на посаду голови ДФС претендують виконувач обов'язків голови служби Максим Мокляк, чинний голова інформаційно-комунікаційного департаменту ДФС Віктор Косарчук, депутати від Блоку Петра Порошенка Роман Насиров, Оксана Продан, Ніна Южаніна і Валерій Пацкан, а також екс-депутат Микола Катеринчук.

Крім того, подав заявку і звільнений заступник міністра фінансів Денис Фудашкін, а також голова громадської ради при ДФС Юлія Дроговоз.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України за погодженням з прем'єр-міністром продовжило термін проведення конкурсу на посаду голови Державної фіскальної служби до 23 квітня включно.

Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.

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Урядове рішення базувалося на рекомендації урядової комісії. Її було створено за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і до її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби.

Комісія завершила роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу.

У зв'язку зі звільненням голови ДФС прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться підбором нового голови ДФС. Прем'єр дав главі Мінфіну два тижні на проведення конкурсу.