Гривня на міжбанку впала на 72 копійки - до 21,80 за долар

У понеділок, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів установилися на рівні 21,30/21,80, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,97/23,50, пдо російського рубля - 0,4130/0,4230.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,9025, на цей час було укладено 16 угод на суму 11,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,93/21,08.