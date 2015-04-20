ПриватБанк зареєстрував збільшення статутного капіталу до 19,1 мільярда гривень

Як повідомили в банку, у Статут було внесено зміни, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу банку до 19 100 760 000 грн.

Рішення про збільшення статутного капіталу було ухвалено в ході загальних зборів акціонерів банку 24 листопада 2014 року. Емісію акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було проведено шляхом їх приватного розміщення серед чинних станом на 24 листопада 2014 року акціонерів банку. У ході розміщення акцій банком фактично було розміщено 3 571 500 штук простих іменних акцій додаткової емісії, існуючої номінальної вартості 280,00 грн за кожну акцію.

Нагадаємо, 6 квітня 2015 року акціонери ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у ході позачергових Загальних зборів акціонерів ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу банку на 27,6% (5 000 002 000, 00 грн) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів.

ПриватБанк – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. Сьогодні банк обслуговує 14,9 млн індивідуальних клієнтів, 627 тис. корпоративних клієнтів. У регіональній мережі банку працює 2 560 відділень, 7 253 банкомати, 12 042 термінали самообслуговування.

Активи ПриватБанку за підсумками першого кварталу 2015 року становлять 248 млрд грн, обсяг розміщених на рахунках у банку коштів клієнтів – 172,24 млрд грн. Перший квартал 2015 року ПриватБанк завершив з чистим прибутком у розмірі 6,392 млн грн.