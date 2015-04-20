Американське агентство хоче інвестувати в Україну понад $200 мільйонів

Державне інвестиційне агентство США OPIC, яке акумулює американський капітал для інвестицій в різні країни, готове збільшити фінансування України з нинішніх 200 млн дол.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у соцмережі Twitter за результатами зустрічі з керівництвом OPIC у Вашингтоні.

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«Американський OPIC готовий серйозно збільшити свій портфель в Україні з нинішніх 200 млн дол.», - написав він.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінекономрозвитку, інвестиційне держагентство США визначило потенційні сфери інвестування, серед яких енергоефективність та відновлювані джерела енергії.

Як повідомляв УНІАН, Державне інвестиційне агентство США OPIC готове інвестувати до 250 млн дол. в українські сільськогосподарські проекти.

Довідка УНІАН. OPIC - державне агентство США, метою якого є заохочення інвестування американського капіталу в різні країни. Агентство забезпечує підтримку бізнесу шляхом надання кредитів, гарантій і страхування політичних ризиків.