Україна і США через три роки відновлюють засідання ради з торгівлі та інвестицій

Україна і США домовились про проведення 28-29 травня в Києві засідання ради з торгівлі та інвестицій, яке не проводилося три роки, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у соцмережі Twitter.

«Після трирічної перерви засідання ради з торгівлі та інвестицій відбудеться 28-29 травня у Києві», - написав він.

Крім того, на липень поточного року заплановано українсько-американський бізнес-саміт (US-Ukraine Business Summit), який пройде у Вашингтоні.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня на території спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві відбудеться Міжнародна інвестиційна конференція, яка організована з метою продемонструвати прогрес реформ в Україні і не передбачає залучення коштів під конкретні інвестиційні проекти.

Донорська конференція для залучення інвестиційних коштів відбудеться восени 2015 року.