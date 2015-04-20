До закриття міжбанка гривня впала до 22,55 за долар
17:52, 20 квітня 2015Фінанси
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У понеділок, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,05/22,55 грн/дол.
До закриття міжбанку гривня впала ще на 75 копійок / www.dialog.ua
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,69/24,22 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4150/0,4250 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 22,3472 грн/дол., до цього часу було укладено 212 угод на суму 131,05 млн дол.
Нагадаємо, раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що гривня на міжбанку впала на 72 копійки - до 21,80 за долар.
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