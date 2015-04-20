Нацбанк знизив офіційний курс більше ніж на гривню

Нацбанк знизив офіційний курс на 1 гривню 20 копійок до 22,25 за долар.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 2225.4387 (20 квітня - 2105.7654) 100 EUR - 2386.3379 (20 квітня - 2277.1747) 10 RUR - 4.3195 (20 квітня - 4.1674). Читайте такожДо закриття міжбанка гривня впала до 22,55 за долар Читайте такожофіційний курс гривні виріс майже на 40 копійок - вже до 21,05 за долар

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