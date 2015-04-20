Нацбанк знизив офіційний курс більше ніж на гривню
18:56, 20 квітня 2015Фінанси
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Нацбанк знизив офіційний курс на 1 гривню 20 копійок до 22,25 за долар.
Нацбанк знову знизив офіційний курс української валюти / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2225.4387 (20 квітня - 2105.7654)
100 EUR - 2386.3379 (20 квітня - 2277.1747)
10 RUR - 4.3195 (20 квітня - 4.1674).
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