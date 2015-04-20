Докапіталізація держбанків за підсумками роботи в минулому році завершена - Мінфін

Про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський.

«На даний час ми не розглядаємо питання про додаткову докапіталізацію цих трьох державних банків», - сказав Уманський, відповідаючи на питання про можливі потреби в докапіталізації держбанків за результатами розпочатого НБУ повторного стрес-тестування банків.

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За його словами, уряд провів докапіталізацію державних «Укрексімбанку», «Ощадбанку» та «Украгазбанку» за результатами діяльності в минулому році, підтвердженими аудиторами. «Відповідно до законодавства про держбюджет Мінфін від імені держави подає рішення про докапіталізацію уряду. Докапіталізацію цих банків ми на даний час уже провели», - додав Уманський.

З «Укргазбанку», зазначив заступник міністра, рішення про докапіталізацію приймалося двічі - за результатами минулорічної діяльності і у зв'язку з майбутнім приєднанням до нього неплатоспроможного, також націоналізованого у 2009 році банку «Київ».

Як повідомляв УНІАН, за результатами проведеного минулого року стрес-тестування 35 найбільших банків за обсягом активів, загальні потреби цих банків в докапіталізації склали 66 млрд грн, у тому числі потреби для держбанків оцінювалися у 12,5 млрд грн.

Водночас експерти оцінювали обсяги необхідної докапіталізації у минулому році у 170 млрд грн, у тому числі 134 млрд грн для 35 найбільших банків.

Національний банк розробив порядок проведення повторного стрес-тестування банків, згідно з яким діагностичне обстеження перших 10 банків починається від 20 квітня цього року.