Україна продемонструвала прогрес у реалізації економічних реформ - Лагард

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України у соціальній мережі Facebook із посиланням на заяву директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з українською делегацією у Вашингтоні.

За інформацією НБУ, зустріч із керівництвом МВФ відбулася під час щорічних весняних зборів керуючих Фонду та Світового банку у Вашингтоні за участю голови НБУ Валерії Гонтаревої, міністра фінансів Наталії Яресько, міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

Нацбанк повідомляє, що учасники зустрічі погодилися з важливістю продовження здійснення українським урядом ключових перетворень, а також подальшого збереження зовнішньої підтримки, включаючи швидке завершення обговорень боргової угоди із приватними кредиторами.

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Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Отримання наступних траншів очікується за результатами щоквартального перегляду програми. За інформацією НБУ, Україна очікує другий транш у рамках нової програми обсягом близько 2,462 млрд дол. США в середині червня.