Рішення Банку Росії на користь експортерів різко опустило курс рубля

Рубль, відпущений у вільне плавання, швидше тоне, ніж пливе. Тягнуть на дно рішення ЦБ - зростання вартості валюти для банків і майбутнє зниження ключової ставки. Слабкий рубль вигідний уряду й експортерам. А Центробанк цьому не перешкоджає, пише Газета.ru.

ЦБ підвищує вартість валюти для банків: з вівторка збільшено мінімальні ставки на валютних аукціонах (за операціями репо - на 0,5 відсоткового пункту). Для учасників ринку це стало неприємним сюрпризом. Для них це означає, що розплачуватися за зовнішніми боргами буде дорожче. Пік виплат за валютними боргами пройдено, у квітні та травні сумарний обсяг погашення зовнішніх запозичень становитиме лише $10 млрд, що у 1,5 разу менше обсягів погашень у лютому. Але все ж щомісячні платежі ніхто не скасовував.

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Після такого анонсу від ЦБ у понеділок курси долара і євро злетіли на Московській біржі відразу на півтора рубля. До кінця торгової сесії рубль відіграв частину позицій. У результаті долар і євро зміцнилися на рубль, до 51,5 і 55,5 руб. відповідно.