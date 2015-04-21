Центробанк Росії вводить обов'язкові перевірки всіх своїх працівників у психіатрів

В усіх регіонах Росії повинні бути створені лікарські комісії для проведення психіатричного огляду співробітників Банку Росії. Про необхідність такої процедури директор адміністративного департаменту Центробанку Петро Балакін повідомив у листі «Про проведення психіатричного огляду», яке було розіслано керівникам всіх структурних підрозділів ЦБ, пишуть "Известия".

Згідно з документом, огляд має проводитися не рідше одного разу в 5 років, при цьому пацієнт повинен пройти не просто огляд у кваліфікованих лікарів-психіатрів (для цього мають бути створені спеціальні лікарські комісії), але і лабораторні тести, в тому числі електроенцефалографію (метод дослідження функціонального стану головного мозку шляхом реєстрації його біоелектричної активності).

У прес-службі Центробанку не відповіли на запит «Известий».

Джерело, близьке до ЦБ, повідомило, що лист в територіальні управління про необхідність психічного огляду викликаний нещодавнім трагічним випадком в Амурській області.

Наприкінці січня заступник керівника місцевого управління Центробанку Володимир Льовкін убив трьох своїх товаришів по службі, серед них і керівника главку. За офіційною версією слідства, до нервового зриву співробітника привели «проблеми на роботі».

На думку психіатрів, навряд чи таке поголовне обстеження призведе до значимих результатів. Тим більше, що будь-яка людина має право відмовитися від психіатричного огляду.