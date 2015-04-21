У Росії почалося вибухове зростання соціальних дефолтів

Не звільняти людей: робочі закредитовані - ось головне прохання профспілок при обговоренні антикризових заходів, розповідає фігурант «золотої сотні» Forbes, який володіє виробництвами в різних регіонах країни. Все інше - скорочення робочого дня тощо - профспілки, за його словами, готові обговорювати, пишуть "Ведомости".

До квітня в термін не обслуговувався кожен п'ятий кредит, кожен десятий був безнадійним, свідчать дані кредитних бюро і колекторів. Статистика ЦБ запізнюється, але і вона показує вибухове зростання проблемних боргів - за рік вони збільшилися в півтора рази і до березня досягли майже 1 трлн руб. Не обслуговується 9% роздрібного кредитного портфеля банківської системи.

Громадяни перестають платити за кредитами через різке погіршення матеріального становища і втрату роботи, показують опитування.

Непогашені кредити є зараз у 39,4 млн осіб - це більше половини економічно активного населення країни (75,5 млн в 2013 р., за даними Росстату). Такі дані у своїй базі дає Об'єднане кредитне бюро (ОКБ), якому здають кредитні історії більше 500 банків, включаючи Сбербанк, відомості про позичальників якого складають 30% бази ОКБ (держбанк передає в це бюро всі історії своїх приватних клієнтів). Агентство Fitch також оцінює кількість позичальників у Росії приблизно в 40 млн.

Всього росіяни повинні банкам 10,6 трлн руб., причому багато хто відразу декільком. Згідно з аналізом ОКБ, чверть позичальників обслуговує одночасно два кредити, а 18% - три і більше. Чим більше кредитів висить на людині, тим гірше він платить - наприклад, в останній категорії в термін не платить третина позичальників.

За рік кількість людей, які відчувають серйозні проблеми з поверненням кредитів, за даними ОКБ, зросла майже на 1,5 млн - до 5,2 млн осіб до квітня. Прострочених платежів у них накопичилося на 780 млрд руб., а вся непогашена заборгованість - 1,28 трлн. Ці позичальники не платять за боргами вже понад 90 днів, а оскільки це в основному незабезпечені кредити, то повернути з них вдасться лише 5-7% (так оцінює повернення таких боргів Fitch).

Причому в цьому році ситуація встигла погіршитися. У I кварталі прострочені кредити зростали рекордними темпами - майже на 2 в.п. до 17,6% портфеля, відзначають аналітики ОКБ. Особливо псуються незабезпечені позики - в термін не обслуговується вже кожен п'ятий споживчий кредит (майже 7 млн позичок). В сегменті кредитних карт прострочено 15,8% (4,8 млн позик), автокредити - понад 11%.

Починає псуватися навіть іпотечний портфель: у термін не обслуговується 83 300 кредитів проти 54 000 роком раніше (3,5%).

«Ситуація з простроченою заборгованістю тривожна», - говорить гендиректор ОКБ Даніель Зеленський. За його словами, в кризу 2008-2009 рр. частка проблемних боргів сягала максимум 12%, зараз вже перевищила 17%, при цьому і портфелі роздрібних кредитів з минулої кризи зросли втричі.

Читайте такожРосія вперше з 2009 року завершила перший квартал обвалом всіх показників економікиЩоб звільнити капітал, банки виставляють на торги рекордні суми поганих боргів - в I кварталі вони запропонували колекторам 185 млрд руб. роздрібних кредитів (за весь минулий рік - 292 млрд), оцінює Перше колекторське бюро. Толку від цієї чистки небагато: поки банки позбавляються від старих портфелів, встигають зіпсуватися нові. Більшість банків розробляють програми зниження боргового навантаження на роздрібних позичальників - «фабрику реструктуризації».