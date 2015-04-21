Російський рубль продовжує падати

Курс долара на початку торгів на Московській біржі зріс на 83 копійки до 54,16 рубля, пише ТАСС.

Євро піднявся на 78 копійок і коштує 58 рублів.

При цьому долар і євро досягли цих круглих позначок уперше з 8 квітня.

Валюта почала дорожчати вчора після повідомлення про те, що Банк Росії прийняв рішення з 21 квітня підвищити мінімальні ставки на аукціонах валютного РЕПО (використовуються ЦБ РФ для підтримки ліквідності комерційних банків), враховуючи зміну кон'юнктури валютного ринку.

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Одночасно ЦБ РФ збільшує мінімальні ставки на аукціонах за надання валютних кредитів, забезпечених правами вимоги за кредитами в іноземній валюті.