Гривня на міжбанку поки тримається на вчорашньому рівні - 22,55 за долар

У вівторок, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 22,05/22,55, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,52/24,04, до російського рубля - 0,4080/0,4170.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 22,2613 грн/дол., на цей час було укладено 20 угод на суму 15,9 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,05/22,55.