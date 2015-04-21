Рада відновила виплату пенсій працюючим ученим

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу країни) (№2528).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 (при необхідних 226 голосах) із 349 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Ухваленим законом відновлюються виплати пенсій працюючим ученим.

Зокрема, закон передбачає надання права науковим працівникам під час роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах на отримання/призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання в порядку й на умовах, передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та тимчасове (до 1 січня 2016 року) обмеження її розміру до 85%».

Народний депутат України Лілія Гриневич зазначила, що цим законом «відновлюється статус-кво для науково-педагогічних працівників, який був до прийняття цих законів у березні, тобто наукову пенсію отримують ті працюючі вчені, які вийшли на пенсію до 2011 року».

За її словами, ті вчені, які вийшли на пенсію після 2011 року, отримуватимуть пенсію на загальних підставах, як це було протягом кількох останніх років.