Фонд гарантування сьогодні починає виплати вкладникам неплатоспроможного банку «Надра»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 квітня починає виплати вкладникам неплатоспроможного банку «Надра» через установи восьми банків, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, виплати почнуться за депозитами, термін дії яких закінчився до 6 лютого включно, а також за поточними та картковими рахунками.

Фонд пропонує вкладникам за місцем реєстрації або проживання в Києві, Київській чи Львівській області звертатися до відділень «Укргазбанку»; в Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій або Чернігівській області - до відділень «Укрсоцбанку»; у Вінницькій, Житомирській, Тернопільській або Херсонській області, а також вкладникам-нерезидентам - до відділень «Приватбанку»; у Запорізькій області - до відділень банку «Кредит Дніпро»; в Криму, Закарпатській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській області або в Севастополі - до відділень «ПУМБ»; у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій або Черкаської області – до банку «Михайлівський»; у Полтавській області - до «Діамантбанку»; в Одеській області - банку «Схід».

Фонд нагадує, що виплати вкладникам здійснюються у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день введення в банк «Надра» тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. гривень.

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Про терміни і порядок виплат іншим вкладникам фонд повідомить додатково.

Також фонд повідомив про створення для вкладників банку «Надра» «гарячої лінії» за телефоном: 0 800-30-40-10 (безкоштовно в межах України), яка працює цілодобово в автоматичному режимі і з можливістю з'єднання з оператором.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Надра» 6 лютого на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

НБУ пояснив рішення про визнання банку «Надра» неплатоспроможним результатом його нежиттєздатності ще з часу введення тимчасової адміністрації в 2009 році і тим, що зусилля нового менеджменту в умовах фінансово-економічної кризи виявилися недостатніми для його порятунку.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитків, в той час як 2013 рік банк закінчив з прибутком 2,374 млн грн.