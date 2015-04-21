Яценюк підтвердив, що цього тижня визначать нового голову фіскальної служби

Комісія з конкурсного відбору керівника Державної фіскальної служби на чолі з міністром фінансів Наталією Яресько повинна завершити свою роботу цього тижня, сказав під час засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Цього тижня повинна завершити роботу комісія з відбору керівника ДФС», - сказав Яценюк.

Він також додав, що сьогодні вкрай важливо не тільки завершити конкурсний відбір, а також розпочати роботу з подолання корупції в податковій і на митниці, де, за словами Яценюка, «як і раніше беруть хабарі».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України за погодженням з прем'єр-міністром продовжило термін проведення конкурсу на посаду голови Державної фіскальної служби до 23 квітня включно.

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Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.

Урядове рішення базувалося на рекомендації урядової комісії. Її було створено за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і до її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби.

Комісія завершила роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу.

У зв'язку зі звільненням голови ДФС прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться підбором нового голови ДФС. Прем'єр дав главі Мінфіну два тижні на проведення конкурсу.

20 квітня Міністерство фінансів опублікувало повний список кандидатів, які подали заявки для участі в конкурсі на посаду голови Державної фіскальної служби.