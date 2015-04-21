Єврокомісія виділила Україні 250 мільйонів євро

16:57, 21 квітня 2015
Фінанси
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У 2014 році Єврокомісія виділила Україні макрофінансової допомоги на загальну суму 1 млрд євро

REUTERS

Європейська комісія виділила Україні останній транш у розмірі 250 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги на загальну суму 610 млн євро. 

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення оприлюднила у вівторок Європейська комісія.

"Сьогодні Європейська комісія від імені ЄС видала позику у розмірі 250 млн євро макрофінансової допомоги Україні та кредит в розмірі 10 млн євро макрофінансової допомоги Грузії. Проплата Україні є останньою в рамках першої операції макрофінансової допомоги для країни на суму 610 млн євро", - зазначає ЄК.

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При цьому Брюссель нагадує, що у 2014 році Єврокомісія виділила Україні макрофінансової допомоги на загальну суму 1 млрд євро.

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