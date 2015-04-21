Держборг єврозони досяг рекордних 91,9% ВВП

Державний борг єврозони в 2014 році досяг рекордних 91,9% ВВП, збільшившись з 90,9% ВВП в 2013 році, повідомляється на офіційному сайті статистичного управління Європейського Союзу.

Найгірше справи йдуть у Греції - держборг 177,1% ВВП. Друге місце у Італії (132,1% ВВП), третє - Португалії (130,2% ВВП), далі йде Ірландія (109,7% ВВП).

Читайте такожСША досягли ліміту держборгуНайнижчі боргові навантаження мають Естонія (10,6% ВВП), Люксембург (23,6% ВВП), Болгарія (27,6% ВВП), Румунія (39,8% ВВП) і Латвія (40,0% ВВП).