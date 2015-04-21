Гривня на міжбанку знизилася до 22,73 за долар
17:38, 21 квітня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,91/24,34 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 22,3363 грн/дол. / Фото УНІАН
У вівторок, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,33/22,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,91/24,34 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4160/0,4240 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 22,3363 грн/дол., на цю годину було укладено 234 угоди на суму 256,26 млн дол.
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