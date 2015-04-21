Гривня на міжбанку знизилася до 22,73 за долар

У вівторок, 21 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,33/22,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,91/24,34 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4160/0,4240 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 22,3363 грн/дол., на цю годину було укладено 234 угоди на суму 256,26 млн дол.